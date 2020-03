ORE 19:30. MICROSCOPIO CORONAVIRUS. Ovviamente De luca continua a far casino con l’ospedale di CASERTA. TUTTI I NUMERI DA OGGI POMERIGGIO E I DETTAGLI VOCE PER VOCE

CASERTA (g.g.) – Solito casino. Alle 16 di oggi, l’Unità di crisi di Vincenzo De Luca ha fornito solo i dati del Sant’Anna e San Sesbastiano. Lo ha fatto perché, come abbiamo notato solo noi, ieri sera la stessa Udc aveva rilasciato un comunicato in cui mancava anche testualmente l’eventualità anche di un”positivi zero del nosocomio casertano. Sette, invece, erano i casi del Sant’Anna e San Sebastiano al dato di ieri, perché altrimenti non ci sarbbe stato nessun motivo per allegare i dati del numero di questo ospedale alla tabella delle 16 della ripartizione per provincia. Alle 17:40, venti minuti prima della conferenza stampa del capo della Protezione civile Nazionale Borrelli, ha pubblicato il sostanzialmente inutile record dei casi registrati, così dicono dall’Unità di crisi, dalla mattina a metà pomeriggio. Vengono aggiunti al computo anche i 7 positivi dell’ospedale di Caserta che per ammissione dell’Unità di crisi sono arrivati in nottata e quindi chiaramente riferibili al giorno si suol dire. Come si suol dire, una roba sfusa, alla buona.

De Luca e Giulivo, dunque, si tengono la somma di ieri di 88, che sarebbe invece 95, e caricano (perché il verbo da usare è questo, trasformando i malati in numeri) i 7 nel computo di oggi. Così facendo si arriva a quota 54, che in realtà non è 54 ma 47. Vabbè, un vero e proprio manicomio che la dice lunga sulla qualità effettiva, reale di questo governatore e del suo staff.

Noi, per quanto ci riguarda, diciamo che ieri i casi sono stati 94, oggi, alle 17:40, 47. Di quello che scrivono gli altri non ce ne frega un cazzo.

Il dettaglio dei tamponi ospedale per ospedale potete leggerla nella nota che pubblichiamo in calce.

L’unica cosa certa è che il numero dei positivi è di 891.

Ovviamente, la Pc Nazionale sta ancora ad una cifra precedente, che è 844. Attenzione, il computo complessivo precedente è relativo al dato di ieri sera quando la regione, dopo essersi dimenticato il dato di Caserta, ha riportato la somma di 837. Ora, non è che ci voglia tanto per essere più intelligenti della Task Force della Campania. Tanto sta che la Pc Nazionale ha aggiunto agli 837 di ieri sera gli ulteriori 7 non riportati dell’ospedale di Caserta.

Comunque, per non farvela lunga, vi segnaliamo i dati parziali. 233 sono i ricoverati con sintomi, 87 i ricoverati in Terapia Intensiva, con un significativo aumento rispetto a ieri, quando in Rianimazione c’erano 41 persone e nelle corsie degli ospedale erano in 130 (anche se questo dato, come scritto ieri, non ci convince affatto). 473, invece, rispetto ai 531 di ieri, i positivi in casa, di cui molti evidentemente hanno dovuto ricorrere al ricovero, dati che non ci sembrano chiari per come sono stati narrati e incanellati. Secondo questo conteggio, in Campania i positivi attuali sarebbero 793, rispetto ai 702 di 24 ore fa. 29 i guariti, ieri ne risultavano 30. Praticamente ieri non c’era un falso positivo, ma un falso guarito (A noi non ci interessa nulla della gravità della tragedia, ma un caos del genere merita battute salaci). 5 deceduti in più rispetto a ieri, da 17 a 22.

Siamo arrivati a 4448 tamponi, a fronte dei 3845 di ieri. A nostro avviso, quindi, se ne fanno ancora pochi e la prospettiva di un aumento significativo di casi positivi non è campata in aria. Uno sguardo alla dimensione nazionale. Siamo arrivati 53578 casi accertati, con oltre 6 mila casi in più. Un’impennata significativa. I deceduti sono 4825, rispetto ai 4032 di ieri. I guariti sono 6072, contro i 5129 di ieri, con un incremento di 957. I positivi attuali sono 42681. Isolati a casa 22116, in Terapia intensiva 2857, ricoverati in ospedale 17708.

L’AGGIORNAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA:

Esito nuovi tamponi da Cotugno, Ruggi e Federico II

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i risultati delle analisi elaborate nelle sessioni odierne da tre centri di riferimento.

Questo il dettaglio: