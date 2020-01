ORE 20.16 ESCLUSIVA CON FOTO. Spaventoso incendio: ridotta in cenere la struttura commerciale di materiale elettrico lungo la CASAL DI PRINCIPE-VILLA DI BRIANO

VILLA DI BRIANO – Le fotografie dimostrano che scrivere di uno “spaventoso incendio” significa solo riportare la notizia, raccontandola per quello che è. Traffico bloccato, paura tra i passanti e tra chi abita vicino al grande centro commerciale dell’elettricità all’ingrosso e al dettaglio che da meno di un’ora brucia con fiamme altissime, chiaramente visibili anche dalla Nola-Villa Literno.

Questo esercizio si trova lungo la provinciale che collega Casal di Principe a Villa di Briano e il suo nome lo lega alla persona o alla famiglia che lo gestisce: Nugnes.

Stando alle prime testimonianze, l’incendio non sarebbe di natura dolosa, ma innescato da un carico di pellets, materiale per stufe pesantemente infiammabile, arrivato probabilmente nel deposito e andato a fuoco per motivi ancora in corso di accertamento.

Naturalmente, sono accorsi equipaggi dei vigili del fuoco da ogni dove. Da Aversa, da Caserta, ma non solo. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.