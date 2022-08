ORE 22.50. ESCLUSIVA Tutti i candidati di Fratelli d’Italia nell’intero Paese. ECCO CHI SONO I CINQUE CASERTANI

In calce l’elenco completo con 277 nomi

CASERTA (g.g) – Nessuna sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia nella selezione dei candidati che Fratelli d’Italia schiererà in provincia di Caserta alle elezioni politiche del 25 settembre.

L’uscente Giovanna Petrenga correrà, come la volta scorsa, sia al maggioritario che al proporzionale.

Nell’uninominale contenderà il seggio a Tommaso De Simone del PD più Sinistra Italiana Verdi ecc, e Antonio Del Monaco di Cinquestelle.

La senatrice al proporzionale potrebbe essere candidata nel collegio plurinominale di Caserta Salerno Avellino e Casetta o anche in un un altro, comunque in posizione blindata. Al maggioritario di Caserta e di Aversa potrebbero correre rispettivamente, Marco Cerreto e Gimmi Cangiano.

Proporzionale Camera per l’uscente Giovanni Russo di Orta di Atella. Ultimo candidato della provincia di Caserta Enzo Pagano, già coordinatore provinciale e pronto a sacrificarsi alle elezioni europee del 2019, pur avendo bene di non avere chances di essere eletto.

Bisognerà capire se dagli incroci delle candidature nei listini proporzionali, anche per Pagano si aprirà la strada di un seggio parlamentare, sicuro per la Petrenga e Russo, molto probabile per Cerreto e Cangiano.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA LISTA DEI NOMI