ORE 23.05. FOTO & VIDEO. PAZZESCO: auto pirata e vigliacca travolge una 16enne sulle strisce pedonali e scappa

SAN PRISCO – Drammatico incidente lungo l’Appia. Una ragazza, una giovanissima 16enne, è stata travolta da un’auto pirata il cui conducente, vigliaccamente, si è dileguato. La ragazza, che stava attraversando le strisce pedonali ed è stata sbalzata ad almeno a 4 o 5 metri di distanza dal punto dell’impatto soccorsa dai passanti, è rimasta stesa sull’asfalto per lunghissimi minuti, in attesa di un’,ambulanza del 118, che ha impiegato 20 minuti per giungere sul posto. Per la giovane è stato necessario un massaggio cardiocircolatorio.

Prima dell’ambulanza, sono giunti sul posto dell’incidente, i carabinieri.