ESCLUSIVA. ORE 23:50. ELEZIONI REGIONALI. Il primo regalo di CasertaCe. Ecco la ripartizione dei 32 seggi lista per lista del centrosinistra di De Luca

22 pieni, 10 assegnati con i resti. 5 ceduti alle opposizioni, perché il voto plebiscitario per il governatore salernitano avrebbe garantito aritmeticamente (in un proporzionale puro) ben 37 scranni in consiglio regionale

CASERTA – Con quasi 1/5 delle sezione scrutinate, 1.000 su 5.827, siamo in grado di darvi le prime proiezioni che chiaramente potrebbero subire delle modifiche, certo però non enormi, sulla ripartizione dei seggi tra i vari partiti. La vittoria straripante di De Luca, che al momento supera ampiamente quota 67%, garantirebbe alla coalizione che lo appoggio 37 seggi, se valesse il metodo aritmetico di ripartizione proporzionale, ma si sa, o meglio, lo sanno bene i nostri lettori, che la legge elettorale prevede una sorta di sbarramento a tutela delle minoranze e dunque il governatore vincente non potrà essere sostenuto da un numero di consiglieri regionali superiore a 32. Per cui, ben 5 eletti aritmeticamente nel centrosinistra dovranno cedere il passo a 5 ripescati tra i partiti del centrodestra e 5 Stelle, visto e considerato che gli altri concorrenti di queste elezioni non andranno a riparto in quanto nessuno di loro supera la soglia del 3%.

Cominciamo con i seggi pieni che sembrano già profilarsi. Il 1% circa del Partito Democratico varrebbe 8 seggi pieni, il 12%, in realtà quasi il 13, della lista De Luca Presidente produrrebbe 5 seggi pieni. Il risultato superiore al 7% che si profila per Italia Viva porterebbe a 3 seggi pieni. Campania Libera conquisterebbe 2 seggi pieni, 1 pieno per il quasi 4% accreditato alla lista Fare Democratico-Popolari. I Liberaldemocratici-Moderati di Sommese si attestano al 4% con 1 seggio pieno. Per il momento deludente il risultato di Noi Campania ma che comunque riuscirebbe a portare a casa un seggio pieno. Il movimento di Clemente Mastella, rappresentato a Caserta da Luigi Bosco, è tallonato a livello regionale dal Centro Democratico che pure sviluppa un risultato di poco superiore al 3% con un seggio pieno. Europa Verde, con il suo risultato superiore per il momento al 20%, non riesce ad ottenere un seggio pieno, con un quoziente di 0,863. Non temete, i resti li teniamo ma li diamo alla fine. +Europa-Campania con il suo 1,90%, sfiora il seggio pieno ma ha un resto di 0,863 con ottime possibilità di piazzare il suo consigliere regionale. Stesso discorso per il Partito Animalista che ha un resto di 0,743. Il Partito Socialista tocca il 2& e sfiora il seggio pieno.

Comunque, al momento, i seggi pieni attribuibili al centrosinistra sono 22. Dunque, alla coalizione devono essere assegnati altri 10 scranni con i resti. Al momento la classifica dei Migliori Resti si sviluppa in questo modo. Partito Socialista: 0,984; Europa Verde: 0,947; Lista De Luca 0,889 (già 5 seggi pieni); +Europa 0,863; Liberaldemocratici 0,817 (già 1 seggio pieno); Fare Democratico 0,726 (già 1 seggio pieno); Noi Campani 0,601 (già 1 seggio pieno); Democratici e Progressisti 0,545; Lista Per le persone 0,541 e Centro Democratico 0,408 (già 1 seggio pieno).