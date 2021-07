ORE 8.10. LE FOTO ESCLUSIVE. Blitz criminale all’area di servizio. Bancomat sradicato e portato via

TEANO – Rapina all’area di servizio Teano Ovest direzione Napoli. Erano circa le 3.30 quando un furgone di colore bianco con 4/5 malviventi a volto coperto hanno portato via il bancomat presso l’area di servizio. Nessuna conseguenza per i clienti e i dipendenti. Da verificare se la fuga è andata a buon fine perché subito dopo il fatto si è verificato un incidente nelle immediate vicinanze e non è da escludere che fosse il furgone della rapina. Non è la prima volta che il bancomat è oggetto di “attenzione”, è stata preferita una nuova postazione (prima di accendere nel locale tra le due porte di ingresso) proprio per non mettere a rischio dipendenti e clienti in caso di rapine.