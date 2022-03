ORE 8.35 ESCLUSIVA. ORRORE A CASERTA. Tassista accoltellato. La lama spezzata gli rimane conficcata bel braccio

CASERTA / CASAGIOVE – Di questi tempi lavorare per portare a casa il pane può rappresentare un rischio. Il tassista, A.S., 66 anni, di Caserta, gravemente ferito ieri sera da un extracomunitario che aveva fatto salire a bordo della sua auto, accogliendo una sua richiesta, si è ritrovato con la lama spezzata di un coltello conficcata bel braccio dopo che il suo cliente ha tentato di rapinarlo nella zona di piazza Mercato, a Casagiove, area di confine con la città di Caserta. Non si conoscono per il momento altri dettagli, mentre su sa che il povero tassista che lavora nell’ area della stazione ferroviaria di Caserta, è stato sottoposto a un delicatissimi intervento chirurgico nell’ospedale di Caserta, dove, con un’operazione di complessa chirurgia, gli è stata estratta la lama spezzata del coltello spezzato.