Orrore a MARCIANISE: colpi di arma da fuoco contro un gattino. Il sindaco: “Faremo di tutto per identificare queste bestie”

L’episodio ha scosso la cittadinanza e provocato indignazione oltre che preoccupazione

MARCIANISE – Ha dell’incredibile quanto accaduto a Marcianise, dove ignoti hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco contro un gattino. L’episodio è stato denunciato dal sindaco Antonio Trombetta attraverso un post pubblicato sui social.

«Stasera uno o più imbecilli hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco contro un gattino. Il povero animale si è rifugiato sotto un’auto, negli occhi ha impresso il terrore della preda che si vede cacciata» – ha scritto il primo cittadino.

Il sindaco ha inoltre annunciato che la polizia municipale verificherà le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili, sottolineando che la violenza sugli animali è un reato penalmente perseguibile ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale.

Accorato anche l’appello ai cittadini: «Invitiamo chiunque sia a conoscenza di informazioni utili a rivolgersi alle forze dell’ordine. Solo con la collaborazione di tutti possiamo impedire che episodi simili si ripetano. La civiltà di una comunità si misura anche da come tratta i più indifesi, tanto più quando fanno parte integrante delle nostre famiglie».

