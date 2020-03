MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Orrore in località Stercolilli per il ritrovamento ieri mattina di un setter senza vita a cui sono state legate, con un nastro adesivo, le zampe posteriori.

Probabilmente qualcuno ha volutamente ridurre il cane in quelle condizioni per portarlo alla morte e abbandonarlo in una zona periferica della città.



Ad accorgersi della carcassa è stato un giovane del posto che si è poi recato al Comando della Polizia Municipale di Mondragone per denunciare l’accaduto.Questa mattina gli enti preposti, su segnalazione della Municipale, hanno recuperato la carcassa.