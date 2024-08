OUTLET LA REGGIA. McArthurGlen “schifa” MARCIANISE. Ecco la FOTO del cartello che nasconde…

Che avrà fatto di male questo posto agli esperti di marketing della società inglese? Un anonimato per una città che ha fruttato importanti ricavi alla società. NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP: CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE (g.g.) – Capiamo che la provincia di Caserta non sia il massimo per attrattiva turistica; capiamo anche che una società di proprietà pubblica come Autostrade abbia deciso di omettere il nome di Marcianise sulla barriera, facendola diventare Napoli Nord, ma che McArthurGlen, la società Inglese che a Marcianise ha creato un importante centro commerciale, l’outlet al quale ha voluto dare perfino il nome del patrimonio UNESCO, del monumento più importante della provincia, la Reggia di Caserta, decida di nascondere l’esatta posizione del suo investimento immobiliare fruttuoso, beh, forse è un po’ troppo anche nei confronti di un luogo pur non esattamente meraviglioso come Marcianise.

Lo abbiamo scoperto grazie alla segnalazione di un nostro lettore che all’outlet McArthurGlen di Serravalle, in Piemonte, si è ritrovato dinanzi il tabellone con tutte le sedi europee della società. Quando è arrivato il momento di leggere dell’outlet La reggia, si è visto davanti la scritta Naples, ovvero Napoli tradotto in inglese.

Probabilmente piace maggiormente ai turisti leggere Napoli. Ma alla fine non è che le altre sedi siano nascoste. Ad esempio viene citata Noventa Di Piave, non esattamente un luogo turistico. C’è anche il riferimento a Venezia, ma comunque resiste la titolazione del piccolo paesino veneto.

Marcianise no, invece. Abbandonata all’anonimato e sostituita da un non meglio precisato La Reggia e Naples, Napoli. Un’ennesima dimostrazione di quanto conti ormai la nostra provincia appena si superano i nostri confini.