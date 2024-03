Palestra rumorosa messa sotto sequestro dopo l’esposto dei vicini

A darne comunicazione è la direzione

CESA – Palestra troppo rumorosa, il giudice dispone il sequestro. E’ quanto disposto nei confronti della “Gora Wellnes” a Cesa, dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord in seguito ad un esposto dei vicini che lamentavano il superamento dei limiti per le emissioni acustiche provocando i frastuoni che sono alla base del provvedimento dell’autorità giudiziaria.

A darne comunicazione è la direzione: “Il nostro centro rimarrà temporaneamente chiuso. La motivazione? Abbiamo fatto troppo rumore – si legge in una nota pubblicata sui social – Ma niente paura! Stiamo già lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Durante questo periodo, tutti gli abbonamenti saranno congelati e recupererete automaticamente i giorni persi una volta tornati alle regolari attività. Per rimanere informati sulla data di riapertura, e su eventuali aggiornamenti, vi invitiamo a seguirci attivamente sui nostri canali social. Continueremo a fornirvi tutte le informazioni necessarie e a mantenervi motivati mentre aspettiamo di potervi riaccogliere nel nostro centro”, conclude.