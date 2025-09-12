Panico alla processione. Fuochi d’artificio esplodono tra la folla, 3 feriti

Durante i festeggiamenti in onore Maria Santissima Annunziata

SAN CIPRIANO D’AVERSA – E’ di 7 feriti il bilancio di quanto accaduto nella serata di ieri, giovedì 11 settembre, durante i festeggiamenti in onore Maria Santissima Annunziata, a San Cipriano d’Aversa.

Prima dell’uscita della statua della Madonna sono stati fatti esplodere fuochi pirotecnici davanti alla chiesa omonima. Durante l’accensione dei fuochi a causa di un malfunzionamento del sistema uno dei razzi è rimbalzato ed ha provocato il ferimento di 7 persone di cui tre, L.D.V., A.C. e G.D.M.. sono finite in ospedale.