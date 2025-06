Panico per i turisti: il loro camper prende fuoco

VILLA LITERNO – Momenti di paura questa mattina in via Madonna del Pantano, dove un camper ha improvvisamente preso fuoco mentre era in transito. L’incendio è scoppiato intorno alle 7:00, sollevando una colonna di fumo visibile anche a distanza.

A bordo del veicolo viaggiavano alcuni passeggeri, che sono riusciti ad abbandonare il mezzo in tempo. Nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato notevole. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’incendio ha completamente distrutto il camper.