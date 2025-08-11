PANINI AVVELENATI. Ritirate dai supermercati confezioni di friarielli a rischio botulino: ECCO QUALI

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo immediato di alcune confezioni di friarielli alla napoletana per un sospetto rischio di contaminazione da botulino, raccomandando agli operatori e ai consumatori il ritiro e la non consumazione di eventuali prodotti ancora presenti in giacenza o sugli scaffali.

Il provvedimento, pubblicato nella sezione dedicata agli operatori del portale del Ministero, riguarda quattro lotti complessivi: due a marchio Bel Sapore e due a marchio Vittoria, confezionati da un chilogrammo ciascuno e provenienti da uno stabilimento di Scafati (Salerno).

I dettagli diffusi il 9 agosto specificano:

Marchio Bel Sapore:

Lotto 060325 – scadenza 6 marzo 2028

Lotto 280325 – scadenza 28 marzo 2028

Marchio Vittoria:

Lotto 280325 – scadenza 28 marzo 2028

Lotto 290425 – scadenza 28 aprile 2028