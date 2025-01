Papà casertano vola in cielo a 54 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di San Cipriano è in lutto per la prematura scomparsa di Mario Porfidio, conosciuto e apprezzato padre di famiglia. L’uomo, di 54 anni, lascia nel dolore la moglie Loredana e i figli, un ragazzo e una ragazza, oltre a numerosi amici e familiari che lo piangono.

Mario Porfidio è stato ricordato come una persona amata e rispettata da tutti coloro che lo conoscevano, per la sua dedizione alla famiglia e per il suo carattere sempre disponibile e generoso. Il suo improvviso addio ha scosso profondamente chi gli era vicino, e molti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso messaggi di affetto e ricordo.

I funerali di Mario Porfidio si terranno oggi pomeriggio, presso la Chiesa di Maria SS. Annunziata a San Cipriano, dove amici e parenti si riuniranno per dare l’ultimo saluto a un uomo che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha amato.