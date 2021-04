“Papa Francesco in visita nel Casertano appena usciremo dalla pandemia”

CASERTA – “Le dieci diocesi del territorio compreso tra Napoli e Caserta, la cosiddetta Terra dei Fuochi, da alcuni anni fanno un cammino condiviso e avrebbero ricevuto la visita del Papa un anno fa, visita poi rinviata causa Covid. Ma il Papa ha dato per certa la sua visita appena la pandemia lo permettera‘”. Lo ha annunciato monsignor Antonio di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale campana durante la conferenza stampa di presentazione del convegno nazionale “Custodire le nostre terre. Salute, ambiente, lavoro” promosso dalla Cei e in programma per sabato 17 aprile.