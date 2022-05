Parroco della diocesi di AVERSA accusato di abusi sessuali. La vittima 13enne in aula mostra la chat WhatsApp con il prete

AVERSA – Don Livio Graziano è incardinato presso la Diocesi di Aversa ed è stato arrestato lo scorso 26 ottobre. Il parroco è stato per anni molto attivo ad Avellino, dove ha costituito un ufficio di consulenza nutrizionista e successivamente ha fondato la cooperativa sociale “Effatà, Apriti” con sedi in due comuni a pochi chilometri dal capoluogo irpino. L’uomo avrebbe abusato sessualmente di un ragazzino di 13 anni nella comunità “I figli di Emmaus” a Prata di Principato Ultra, sempre in Irpinia.

L’interrogatorio con il giudice del tribunale di Avellino è avvenuto a porte chiuse e il ragazzo ha risposto a tutte le domande poste dalla corte relativamente ai messaggi tra il giovani e don Livio regola rinvenuti sul cellulare del prete nel momento del sequestro. 42 pagine di chat che, da quello che emerge, sarebbero a dir poco esplicite, con chiari riferimenti di natura sessuale. Tra un mese Don Livio Graziano potrà rispondere alle parole del 13enne in aula.