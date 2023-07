Partecipò agli scontri tra i tifosi di Casertana-Paganese: confermata la misura cautelare per il 17enne

Rintracciato dopo 6 mesi

CASERTA – Sarà costretto a passare 30 giorni al centro di detenzione minorile di Nisida, il 17enne di Caserta che si era arbitrariamente allontanato dalla comunità presso cui era stato collocato in misura cautelare, perché indagato in ordine a reati di “resistenza a pubblico ufficiale” e “devastazione e saccheggio” per i fatti occorsi il 22 gennaio 2023 in occasione dell’incontro di calcio Paganese-Casertana.Questo l’esito dell’interrogatorio di garanzia al tribunale dei minori di Salerno al quale il 17enne, assistito dagli avvocati Bruno e Francesco Moscatiello, si è sottoposto nelle scorse ore.