Partnership tra la Golden Tulip VolAlto 2.0 Caserta e la Clp spa: le atlete del presidente Turco viaggeranno a bordo di un autobus personalizzato

La Clp spa al fianco della VolAlto 2.0 Caserta nella nuova stagione che sta per inaugurarsi. È di poche ore fa l’intesa raggiunta tra i vertici del club rosanero e quelli del Consorzio trasporti, che gestisce il servizio urbano in gran parte della provincia di Caserta ma che effettua anche diverse autolinee extraregionali.

Un partenariato importante che consentirà alla VolAlto 2.0 Caserta di avere a disposizione un autobus personalizzato per ogni esigenza della squadra che milita nella massima serie del Volley. Soddisfazione è stata espressa dal Club, che intanto si prepara anche alla presentazione ufficiale della squadra prevista per domenica sera alle 19.30 al Golden Tulip e dai rappresentanti della Clp; una società per azioni, quest’ultima, che già nel 2015 sulle riviste specializzate veniva giudicata come una delle più efficienti aziende di trasporto pubblico in Italia, con un parco rotabile composto da più di 130 autobus e con circa 500 dipendenti.

Per effetto della partnership raggiunta, le atlete della Volalto 2.0 viaggeranno a bordo di un autobus griffato che assicurerà loro le trasferte sia a media che a lunga distanza. Previsti anche dei biglietti omaggio per il club rosanero che ottiene, per il nuovo campionato, il sostegno di una società per azioni riconosciuta da tutti come leader nel trasporto pubblico.