PASOLINI VS BRODSKIJ. Venerdì prossimo 2 Settembre, a Casola, la sfida tra i due grandi poeti

CASERTA – Venerdì 2 settembre alle ore 21.00 si terrà una sfida in versi in omaggio a Pasolini e Brodskij, con la formula del Poetry Slam.

L’evento, inserito nel cartellone di Un Borgo di Libri, sezione letteraria diretta da Luigi Ferraiuolo dello storico Settembre al Borgo (giunto alla sua cinquantesima edizione), si terrà presso l’antica corte di Palazzo Iadevaia, sito in via Pier Delle Vigne, in Casola di Caserta.

A sfidarsi sul palco saranno poeti e interpreti della regione Campania, che daranno voce e corpo ai testi di Pasolini e Brodskij:

Giovanna Damiano

Fabio Ianniello

Bruno Interlandi

Melania Mollo

Valeria Marchese

Francesca Mazzoni

Andrea Andy Pesce

Michela Savoia

La sfida sarà un vero gioco in cui coinvolgere il pubblico, che potrà votare le interpretazioni migliori secondo il proprio gusto, in base al talento di chi si esibirà sul palco.

I partecipanti saranno divisi in due squadre: TeamPasolini e TeamBrodskij… alla fine,

quale sarà la squadra preferita dal pubblico?

“Questo evento è l’occasione per appassionarsi alla poesia conoscendo due grandi autori attraverso il gioco del Poetry Slam. È un appuntamento divertente e appassionante a cui possono partecipare tutti, soprattutto chi non ha ancora avuto modo di approfondire i versi di questi due poeti, oltre a chi ha il piacere di vedere recitati sul palco i versi dei propri poeti preferiti” – spiega Maria Pia Dell’Omo, referente casertana per Caspar Campania Slam Poetry, da anni impegnata nella divulgazione culturale, che è curatrice dell’evento.

Conducono, nei ruoli di MC (Maestro di Cerimonia) e notaio, Maria Pia Dell’Omo e Livia Messina, referenti casertane Caspar Campania Slam Poetry.

Per informazioni, contattare

💌 [email protected]

💌 [email protected]

Ingresso Gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Di seguito, il link dell’evento: https://facebook.com/events/s/pasolini-vs-brodskij-poetry-sl/563884902091181/