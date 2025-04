Pasqua e Pasquetta alla Reggia, al Belvedere di San Leucio, alla Vaccheria e a Casertavecchia: intensificati i controlli. 47 pattuglie dei Carabinieri già sono scese per strada

100 uomini appartenenti alla Compagnia Capoluogo e alle Stazioni dislocate

CASERTA – Sin dalle prime ore della mattinata odierna e fino alla mezzanotte di lunedì 21 aprile i Carabinieri della Compagnia di Caserta intensificheranno i servizi di controllo del territorio con particolare attenzione alle aree cittadine e quelle a ridosso del complesso Vanvitelliano, del Belvedere di San Leucio, della Vaccheria e dell’antico borgo di Casertavecchia.

Al fine di garantire una Pasqua sicura ai cittadini e alle migliaia di turisti che affolleranno il meraviglioso territorio casertano, il Comando Provinciale Carabinieri ha predisposto, per i giorni di Pasqua, l’impiego di 47 pattuglie per un totale di 100 uomini appartenenti alla Compagnia Capoluogo e alle Stazioni dislocate sul territorio di competenza.

Il controllo della circolazione stradale, eseguito sia nelle ore diurne che notturne unitamente alle altre Forze di Polizia, dalle pattuglie dislocate lungo le principali arterie di collegamento con i comuni limitrofi e le altre province della Campania, garantirà la sicurezza degli automobilisti che decideranno di visitare Caserta e la sua Reggia.

Controlli mirati verranno eseguiti anche presso le aree rurali normalmente frequentate nella giornata di pasquetta da giovani e famiglie.

Anche la movida serale e notturna tra le stradine del centro storico, così come le attività di contrasto alla commissione di reati predatori, come i furti in appartamento, saranno particolarmente attenzionati dai militari dell’Arma.