Paura a CASAL DI PRINCIPE. Uomo investito in pieno centro. E’ grave in ospedale

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Uomo investito in pieno centro, è grave in ospedale. Ieri intorno alle 19:30 circa in via San Donato a Casal di Principe, un cittadino è stato preso in pieno e all’improvviso da una vettura che pare, viaggiasse a velocità sostenuta, ed è caduto a terra. L’uomo ha riportato lesioni e ferite.

La vittima è stata dapprima soccorsa da alcuni cittadini presenti e poi dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni.