Paura ai campetti della REGGIA: tre giovani aggrediti da un gruppo di stranieri

CASERTA – Momenti di tensione e paura poco dopo la mezzanotte nella zona dei “campetti” antistanti la Reggia di Caserta, dove tre giovanissimi, due ragazze e un ragazzo, tutti tra i 17 e i 18 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di extracomunitari.

Secondo quanto raccontato dalle vittime, i tre stavano passeggiando tranquillamente nella zona quando si sono imbattuti in un piccolo gruppo di giovani stranieri. Uno di loro, un ragazzo nordafricano dall’apparente età molto giovane, si sarebbe mostrato da subito aggressivo, minacciandoli apertamente di non passare più in quella zona cercando di affermare una sorta di controllo territoriale sull’area.

L’aggressore avrebbe poi rivolto pesanti insulti sessisti alle due ragazze, per poi colpire con due schiaffi il loro accompagnatore. I tre, spaventati e in lacrime, si sono allontanati velocemente raggiungendo un gruppo di amici, ai quali hanno raccontato quanto accaduto.

Immediatamente è stato allertato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Radiomobile, che ha raccolto le prime testimonianze dei giovani. Al momento sono in corso accertamenti per identificare l’aggressore e fare luce sull’episodio.