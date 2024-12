Paura al Centro Commerciale Campania: dipendente investita da un camion

La donna si trovava nell’area scalo merci quando per cause ancora in corso di accertamento …

MARCIANISE – Incidente, ieri, al Centro Commerciale Campania per una dipendente di un noto store di abbigliamento. La donna si trovava nell’area scalo merci quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata centrata da un camion in transito.

Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sul posto giungevano i carabinieri della Compagnia di Marcianise e gli uomini dell’ispettorato del Lavoro.