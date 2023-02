Paura in campo: 12enne si sente male durante l’allenamento

Sul posto si sono portate due ambulanze

PIETRAMELARA – Grande spavento questa mattina a Pietramelara per un giovane atleta colto da malore improvviso in campo. L’allarme è scattato, sul campo di calcio locale, portando sul posto due ambulanze del 118. Dopo una paura iniziale fortunatamente, le condizioni del bambino, 12 anni, sono ritornate alla normalità tanto che i genitori avrebbero rifiutato il trasporto del piccolo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese per ulteriori accertamenti.