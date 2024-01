PAURA IN CITTA’. Fiamme dal camino avvolgono abitazione: edificio evacuato

Attimi di terrore tra i residenti.

CASAPULLA. Si sono vissuti momento di puro terrore, oggi in via Pizzetti, a Casapulla. Le fiamme, probabilmente partite da un camino, hanno immediatamente invaso lo stabile che, per ragioni di sicurezza, è stato poi fatto evacuare dai vigili del fuoco. La strada è stata chiusa, mentre l’intervento dei pompieri è ancora in corso. Fortunatamente, non si registrano feriti.

.