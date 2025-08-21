Paura in fabbrica: operaio gravemente ferito, quattro dita tranciate da un macchinario

L’incidente ieri mattina all’interno di un’azienda attiva nel settore packaging e contenitori in alluminio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PIGNATARO MAGGIORE – Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri all’interno di un’azienda attiva nel settore packaging e contenitori in alluminio situata lungo la Statale Appia a Pignataro Maggiore.

Un operaio di 35 anni è rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando ad un macchinario tranciandosi quattro dita. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al 35enne e successivamente affidato alle cure dei medici del nosocomio napoletano, Vecchio Pellegrini.

Sul luogo dell’incidente è arrivato l’ispettore del lavoro e oltre a lui anche i carabinieri, per avviare le indagini e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.