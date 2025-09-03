Paura in via della Rimembranza: 65enne aggredita dalla coinquilina, arriva la polizia

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della lite

SAN TAMMARO – Momenti di tensione ieri in via della Rimembranza, dove una donna di 65 anni, la signora L. A. S. residente a San Tammaro, è stata vittima di un’aggressione fisica e verbale da parte della sua coinquilina.

Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe degenerata improvvisamente: la coinquilina avrebbe bloccato l’auto della 65enne, impedendole di recarsi a una visita medica già programmata presso l’ospedale. Ne è nata un’aggressione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla donna. La vicenda ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, allarmati dalle urla e dalla concitazione.