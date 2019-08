PAURA IN VOLO PER DECINE DI CASERTANI. Atterraggio d’emergenza per aereo che rientra a Napoli da Sharm 27 Agosto 2019 - 18:13

REGIONALE – Atterraggio di emergenza all’aeroporto de Il Cairo per un guasto tecnico di un aereo della compagnia egiziana Amc Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, tra cui moltissimi napoletani e casertani. Lo hanno reso noto le autorita’ aeroportuali della Capitale egiziana. I passeggeri, diretti da Sharm el Sheikh a Napoli, sono stati fatti evacuare e ripartiranno sullo stesso volo, una volta effettuate le riparazioni necessarie, o su un altro velivolo, hanno riferito le stesse fonti.