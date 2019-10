PAURA lungo la Provinciale. Pedone investito da una Smart

TEVEROLA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente stradale, uomo preso in pieno da auto in corsa. Ieri sera lungo la trafficata provinciale di Teverola in via Torricelli, un uomo mentre transitava, è stato travolto da una Smart, che pare, viaggiasse a velocità sostenuta, facendolo sbalzare in terra. Ha riportato gravi lesioni e ferite.

L’automobilista si è fermato e ha soccorso l’investito, sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato al Moscati di Aversa, dove è attualmente ricoverato; giunte in loco anche le pattuglie dei carabinieri della stazione di Teverola per avviare le indagini sulle dinamiche dell’incidente e per permettere i soccorsi. Traffico in tilt e paura per le sorti dell’uomo sanguinante in terra. Secondo indiscrezioni l’automobilista è stato sottoposto a alcool test ed esami per accertare se fosse o meno sotto effetto di stupefacenti.