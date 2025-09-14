Paziente muore all’ospedale di CASERTA. Gli esami: “errori dei medici”, ora rischio maxi risarcimento
14 Settembre 2025 - 13:31
L’accertamento tecnico preventivo ha dato ragione ai familiari dell’uomo, che ora chiedono al tribunale di attestare l’errore medico
CASERTA – L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta si costituirà in giudizio nel procedimento per responsabilità medica promosso dagli eredi di un paziente deceduto.
Con delibera n. 37 del 5 settembre 2025, il direttore generale Gennaro Volpe ha conferito mandato agli avvocati interni Domenico Sorrentino e Antimo D’Alessandro per la difesa dell’azienda nel giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Gli eredi di M.F. – deceduto il 30 agosto 2022 – hanno presentato ricorso chiedendo il risarcimento dei danni. La perizia tecnica d’ufficio, già conclusa nel precedente procedimento, si era espressa in senso sfavorevole per la struttura sanitaria.
L’azienda ha disposto la propria costituzione nel processo, avvalendosi anche della consulenza tecnica dei medici legali interni.