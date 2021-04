Pazienti morti per Covid dopo il ricovero nella clinica. Scatta l’indagine della Procura per omicidio colposo

SPARANISE/CASERTA/CASAPULLA/CASTEL MORRONE (gv) – E’ stata fissata per sabato mattina l’autopsia sul corpo di Luigi Piccolo 80 anni di Sparanise il padre dell’avvocato Salvatore Piccolo. Il pm, Maria Alessandra Pinto, procura di Santa Maria Capua Vetere, indaga per ‘epidemia colposa’ ed omicidio colposo dopo i due decessi per Covid tra i pazienti di “Villa delle Magnolie”, a Castel Morrone. Gli esami verranno effettuati dal medico legale Raffaella Salvarezza e dall’infettivologo Vincenzo Iovinella che dovranno verificare se sussista o meno un nesso di causalità tra i decessi ed un eventuale mancato rispetto dei protocolli di sicurezza all’interno della clinica. Ci sarebbe intanto avuto il decesso di una seconda persona (dopo il papà dell’avvocato) una donna C. I. di Caserta e una terza donna, una 73enne di Casapulla, A. M. è risultata positiva dopo il ricovero per riabilitazione nella struttura ed ora si trova presso il Covid Hospital di Maddaloni.