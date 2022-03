Pazza di gelosia, litiga con il compagno e lo accoltella al collo e alla mano. Condannata 25enne

CASERTA – (gv) Accoltellò il suo compagno dopo una lite per gelosia, accusata di tentato omicidio è stata condannata a 5 anni e 6 mesi. La donna brasiliana, Hellen Ramos 25 anni detenuta nel carcere di Pozzuoli è stata processata questo pomeriggio dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo la richiesta di rito abbreviato. E’ stata assistita dall’avvocato Paolo Di Furia. Un grave litigio per motivi di gelosia, tramite messaggi telefonici, al culmine del quale la donna aveva afferrato un coltello da cucina con punta seghettata e nel pomeriggio del 4 luglio del 2021 colpì l’uomo, Matos Guimares 33 anni, procurandogli profonde ferite al collo, in prossimità della carotide, e alla mano, con la quale aveva cercato di ripararsi dai fendenti.