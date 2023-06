PAZZESCO. Rubate tutte le panchine della piazza

PARETE – Pare uno di quei furti che, in un Paese civile, non potrebbero avvenire. Sono state rubate tutte le nuove panchine installate in piazza Massimo Troisi, a Parete.

La città di Parete – vi basterà vedere la sezione dedicata sul nostro sito al comune dell’agro Aversano – è al centro da diversi mesi di furti in appartamento. Questa volta, invece, addirittura le panchine in piazza.

Pare evidente che esista un problema sicurezza in città.