PER UN NOTO BAR DI CASAL DI PRINCIPE. Ha pagato i mobili con assegni oggetto di ricettazione. Assolta commerciante

CASAL DI PRINCIPE – L’ imputata S.I. rispondeva del reato di ricettazione e truffa e il giudice monocratico – dott. Meccariello – l’ha assolta dalle contestazioni mosse nei suoi confronti per insussistenza del fatto. In pratica la signora si recava, unitamente al compagno all’epoca dei fatti – parliamo del 2015- presso un esercizio commerciale in Castel Volturno per l’acquisto della merce per l’allestimento di un noto bar in Casal di Principe effettuando il pagamento mediante assegni ricettati. Nel corso dell’istruttoria, a seguito dell’escussione della persona offesa sono emersi elementi contrasti circa la penale responsibilita’ della stessa e per tale ragione il giudice l’ha assolta, difesa dall’avv Domenico Martino e dall’avv Elisabetta Carfora.