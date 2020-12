Sono stati i residenti che attratti dai lamenti provenienti dall’esterno delle case…

PORTICO DI CASERTA – Paura in corso Vittoria a Portico di Caserta per un 40enne che ha perso i sensi mentre era in sella alla sua bici.

L’uomo è caduto rovinosamente quasi al centro strada e alcuni conducenti lo hanno completamente ignorato. Si tratta di un uomo residente proprio nelle vicinanze e che è stato poi soccorso da alcuni residenti i quali, attirati dai suoi lamenti, hanno allertato i sanitari del 118.