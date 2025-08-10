Perde il controllo dell’auto e si schianta contro vettura in sosta, ferito in ospedale

Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto

SANT’ARPINO – Incidente in via della Libertà a Sant’Arpino. E’ quanto accaduto ieri dopo che un’automobile, a tutta velocità, ha centrato, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto in sosta.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Alcuni testimoni avrebbero dichiarato che il conducente della Fiat Panda sembrava sotto choc, probabilmente a seguito del violento impatto. Per lo stesso si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento del ferito al vicino nosocomio