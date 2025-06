Perdono il controllo dello scooter, feriti due 20enni

L’incidente in via Fieramosca

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEVEROLA – Grave incidente, questa notte, lungo via Fieramosca a Teverola. Un 24enne del posto e un 20enne erano in sella ad una moto, quando, per cause ancora da accertare, si sono schiantati a terra violentemente.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 e prestate le prime cure i due centauri sono stati trasportati all’ospedale di Aversa a seguito dei traumi fisici riportati

Sul posto i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro