Perito precipita dal capannone di un’azienda e muore. Tre indagati dalla Procura

MARCIANISE – Sono 3 le persone indagate per la morte del perito napoletano Massimiliano Esposito, 56 anni, il quale morì il 7 settembre scorso dopo una caduta fatale dall’alto di un fabbricato di un’azienda della zona industriale Marcianise. Sulla tragedia indaga la procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Esposito, quella mattina, prima di entrare nell’azienda, aveva immortalato in una foto, tramite il suo smartphone l’esterno del’ingresso dello stabilimento. Una volta all’interno sarebbe salito sulla copertura di un capannone per poi precipitare nel vuoto da un’altezza di almeno 8 metri. La causa sarebbe legata allo sfondamento di un lucernario. Gli esiti dell’autopsia dovrebbero arrivare entro il 10 novembre prossimo. Il pm della procura Chiara Esposito ha indagato tre persone tra cui i coniugi e soci dell’azienda A.I. e M.R.D. e L.L. responsabile dell’agenzia per la quale Esposito collaborava ma non da dipendente. Per i 3 indagati vale ovviamente la presunzione di innocenza.