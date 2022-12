CAPUA – Sono in corso delle perquisizioni nel centro storico di Capua. I carabinieri stanno eseguendo dei controlli tra Porta Napoli e la zona di via Roma. In ausilio alle forze dell’ordine ci sono delle unità cinofile e questo lascia presumere si tratti di un’azione volta al contrasto dello spaccio di droga. Sull’operazione comunque c’è il massimo riserbo.