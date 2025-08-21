PEZZI DI METALLO NELLA MOZZARELLA. Nota società costretta al ritiro dal mercato. E anche la Conad…

21 Agosto 2025 - 17:57

CASERTA – Attenzione ai formaggi in vendita: il Ministero della Salute ha segnalato diversi lotti di mozzarelle che potrebbero contenere piccoli pezzi di metallo. I prodotti interessati sono stati tolti dagli scaffali per precauzione. Sono state prodotte dalla ditta Granarolo e vendute con i marchi di alcune grandi catene di supermercati.

In particolare, si tratta di mozzarelle in confezioni da 125 grammi, sia singole che in pacchi multipli. I numeri di lotto da controllare sono N5205D e N5205E, con date di scadenza comprese tra il 15 e il 22 agosto 2025. I supermercati coinvolti sono Penny Market, Conad e Carrefour. Questi prodotti sono stati realizzati nello stabilimento di Usmate Velate, in provincia di Monza.

Si consiglia a chi avesse in casa queste mozzarelle di non consumarle e di riportarle al punto vendita. Non si tratta del primo richiamo per questo tipo di problema, poche settimane fa la stessa azienda aveva ritirato un altro lotto per un pericolo simile.

