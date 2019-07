Picchia la moglie, arrestato imprenditore

BAIA E LATINA – Decorsa tarda serata, in Baia e Latina, i carabinieri del Comando Stazione di Pietramelara, hanno tratto in arresto un 57enne del luogo. L’uomo, un imprenditore agricolo, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali.

Costui, presso la propria abitazione, in preda a forte stato di agitazione, per futili motivi, ha aggredito la moglie 56enne colpendola con calci e pugni.

I militari dell’Arma, allertati dalla vittima, sono immediatamente giunti sul posto riportando alla calma l’aggressore che è stato arrestato.

La vittima è stata trasportata presso l’ospedale di Piedimonte Matese dove è stata medicata e giudicata guaribile in gg. 8 s.c..

I Carabinieri nella circostanza hanno sequestrato un fucile automatico marca beretta cal. 12, regolarmente detenuto. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.