PIEDIMONTE MATESE ALLE ELEZIONI Andrea Boggia ufficializza la sua candidatura a sindaco: sarà lui lo sfidante di Vittorio Civitillo

Di un’ora fa la decisione. Il dirigente locale di Fratelli d’Italia pronto alla competizione elettorale

PIEDIMONTE MATESE (r.s.) Andrea Boggia scioglie la riserva e si candida a sindaco di Piedimonte Matese. E’ ufficialmente lui lo sfidante di Vittorio Civitillo (ai due potrebbe aggiungersi, forse, Costantino Leuci).

La discesa in campo di Andrea Boggia era già nell’aria da tempo. E’ stato proprio lui a comunicato con post su Facebook: “Mi candido a Sindaco di Piedimonte Matese. Mettiamo tutti da parte le paure, è in gioco il futuro. È tempo del coraggio. E questa città coraggiosa, unita, da oggi scrive un nuovo domani. Basta chiacchiere: coraggio, volontà, e una matita. Noi ci siamo, solo per amore. E con la nostra testarda libertà.