Pistola con matricola abrasa e 21 proiettili nel comodino. Arrestato 45enne incensurato

VILLA LITERNO/CASAL DI PRINCIPE – In Villa Literno, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casal di Principe, unitamente a personale del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione illegale di arma, C.F. cl. 74, del luogo, incensurato. Il 45enne, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo con matricola illeggibile, con sei cartucce cal. 7.65 inserite nel tamburo ed altre quindici custodite all’interno di una busta. La pistola e le munizioni sequestrate dai carabinieri sono state rinvenute nel cassetto del comodino della camera da letto. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.