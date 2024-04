Pistola e cocaina dentro casa, arrestato 26enne

La Squadra Mobile aveva rilevato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione.

MARCIANISE. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Marcianise un 26enne italiano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed il possesso di arma clandestina.

La Squadra Mobile, in seguito ad attività investigativa effettuata dopo aver rilevato alcuni movimenti sospetti, ha individuato il giovane come autore di vendita di stupefacenti sul territorio del comune di Marcianise.

I poliziotti hanno rintracciato l’abitazione del sospettato che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di cocaina e di un “revolver”. L’arma, nascosta in un armadio della camera da letto, è risultata essere “clandestina”, in quanto la matricola era stata resa illeggibile.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.