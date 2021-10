MADDALONI – Ieri a Maddaloni in via Marconi un’ambulanza e le forze di polizia sono intervenute per effettuare un Tso. Un uomo di poco più di 60 anni era andato in escandescenza. E’ stato quindi condotto ad Aversa. I sanitari gli hanno trovato un coltello a serramanico e una pistola con tappo rosso.