Politica casertana in lutto: addio a Paolo Broccoli

Il ricordo del sindaco Carlo Marino

CASERTA – La politica casertana dice addio a Paolo Broccoli deputato nonché figura storica del Pci, sindacalista della Cgil, personalità di grande cultura e riferimento del territorio casertano. A ricordarlo è il sindaco di Caserta Carlo Marino: “Un uomo dai grandi valori, dagli ideali nobili e puri, un esempio per noi tutti. Era questo Paolo Broccoli, una persona perbene, sempre al fianco dei più deboli nelle sue battaglie per la sua terra e per la giustizia sociale. Se n’è andato oggi e la nostra città e l’intera provincia sentiranno la sua mancanza. Deputato e figura storica del Pci, sindacalista della Cgil, personalità di grande cultura e riferimento assoluto del nostro territorio. Fortemente legato al Vescovo Emerito di Caserta, Monsignor Raffaele Nogaro, con il quale ha condiviso tante iniziative sociali e culturali, era un piacere per me incontrarlo e scambiare idee sulla città. Fino all’ultimo si è impegnato in prima persona per compiere un lavoro finalizzato a tener viva la storia della nostra provincia e delle lotte operaie, senza mai perdere di vista, però, lo scenario presente e le prospettive future. Ci mancherà Paolo, una persona dal grande spessore morale, che ha amato la propria terra, alla quale ha dato un grande contributo”