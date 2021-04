POLITICA CASERTANA IN LUTTO. Si è spento Michele Corvino

CASAL DI PRINCIPE – Lutto nel mondo politico Casertano. Si è spento Michele Corvino, ex senatore, ad ottobre avrebbe compiuto 80 anni. Nato a Casal di Principe, dopo aver conseguito la laurea in medicina decide di impegnarsi politicamente per il suo territorio. Eletto senatore della XII Legislatura della Repubblica italiana.

Dal 6 luglio 1995 fino all’8 maggio 1996, è stato membro della commissione parlamentare per le questioni regionali e anche della commissione parlamentare d’inchiesta sull’azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo dal settembre 1995 fino all’8 maggio 1996.

Lascia la moglie, Antonietta, e i figli Carlo e Clemente.