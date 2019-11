POLITICA E OCCHI DI RIGUARDO. La compagna di Nicola Caputo assunta da dirigente in Regione. Vabbè, sarà stato perché è brava

TEVEROLA – Aderiamo senza riserva all’invito formulato dal social Linkedin, la piattaforma meglio organizzata per incrociare domande e offerte di lavoro, e porgiamo le più vive congratulazioni alla dottoressa Mariabrigida Del Monaco, diventata dirigente della Regione Campania, così com’è precisamente indicato nell’augurale messaggio Linkedin.

Già in passato ci siamo occupati di Mariabrigida Del Monaco.

Lo abbiamo fatto con rispetto e senza mai mettere in discussione la sua preparazione professionale.



Anche stavolta, con questo nuovo lavoro, non abbiamo alcun elemento per affermare che lei non sia all’altezza di svolgerlo in maniera efficace ed efficiente. Ma come è successo in passato, promuoviamo una riflessione che riguarda tutte le altre persone, preparate esattamente come lo è la Del Monaco e che questo posto in Regione non l’hanno avuto.

Vedremo nei prossimi giorni com’è avvenuta questa procedura di assunzione.

Però, alla fine di questo articolo, dopo aver fatto tutte le premesse, rappresenterebbe un tradimento al dovere di informare correttamente il lettore non dire che Mariabrigida Del Monaco, come i nostri lettori più datati già sanno è, da anni, la compagna di Nicola Caputo, il quale, all’indomani delle elezioni europee di maggio, ad epilogo delle quali non è riuscito a confermare il suo seggio a Strasburgo e Bruxelles, ha ottenuto una super nomina da consulente, o meglio da consigliere diretto del presidente della Regione Vincenzo De Luca, per la materia dell’agricoltura.

Tutto sommato, però, questa volta speriamo non finisca come l’altra volta, quando Mariabrigida Del Monaco, funzionaria di “Sviluppo Italia”, non riuscì, dopo la pubblicazione del nostro articolo, a completare la procedura di trasferimento alla Regione Campania, che stavolta, stando a quello che comunica Linkedin, si è invece realizzata.