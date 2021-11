Politica in lutto per la morte del consigliere comunale: “Vicini ai familiari di “Ginotto”

SAN MARCELLINO – Ha lasciato tutti increduli la morte improvvisa del consigliere comunale di San Marcellino Luigi De Cristofaro, 58 anni, travolto e ucciso da un’auto. I medici non sono riusciti a salvargli la vita: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Un dolore per l’intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia. La salma è sotto sequestro e dopo l’autosia dei prossimi giorni, sarà liberata per il rito funebre. Abbiamo raccolto alcuni messaggi di cordoglio.

Il sindaco di San Marcellino Anacleto Colombiano ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali ed ha voluto ricordarlo: “Sono rimasto senza parole e profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Luigi, il mio consigliere. Un amico, un uomo di valore che si è messo in gioco per la nostra San Marcellino, che voleva contribuire al miglioramento della comunità .Ci univa una stima reciproca oltre che l’amore incondizionato per la nostra città. È un momento di profondo dolore e il mio pensiero non può che andare alla famiglia a cui esprimo tutta la mia vicinanza e affetto. Una preghiera per il nostro Luigi, che la terra ti sia lieve“.

Il presidente della provincia Giorgio Magliocca: “Onore a te, Ginotto. Ottimo consigliere provinciale, innamorato della sua città e del suo popolo. Amico generoso e trasparente. Scrivevi qualche settimana fa “Io ci sono”. Si, tu ci sarai sempre. Sono vicino alla tua famiglia, al sindaco, ai tuoi amici colleghi di amministrazione e ai tuoi concittadini“.

Questo il pensiero del consigliere regionale Gianpiero Zinzi: “Prima ancora che un ottimo amministratore, Luigi De Cristofaro per me era un caro amico. Ci siamo sentiti e visti nei giorni scorsi per parlare, come facevamo spesso, di politica e del futuro della nostra terra. Faccio fatica a pensare che non ci sia più. Mi resta il ricordo – che condivido con voi – di un amico intelligente e appassionato, ma soprattutto di un politico perbene. Un abbraccio forte alla sua famiglia“.